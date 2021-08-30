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Верещук привітала курсантів Національної академії СБУ зі складанням військової присяги

Верещук привітала курсантів Національної академії СБУ зі складанням військової присяги

Київ • УНН

 • 19824 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голова підкомітету з державної безпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук привітала курсантів Національної академії СБУ та їх батьків зі складанням військової присяги, передає УНН.

Цитата:

"Великої мужності долати перешкоди. Помилки – вони завжди будуть, ви завжди відчуватимете тиск обставин, таке життя. Але сильні ті, які встають і йдуть далі, працюючи", - сказала Верещук у ході заходу.

У своїй вітальній промові нардеп висловила подяку батькам за виховання дітей.

Контекст

Військову присягу на вірність українському народові курсанти 1-го курсу Національної академії Служби безпеки України склали кілька днів тому, 28 серпня.

Цього року за умовами посиленого конкурсного відбору до Академії вступило 143 абітурієнти, з них 44 дівчини. Половина вступників мають середній бал атестата 180 і вище. Серед них багато золотих та срібних шкільних медалістів, майстрів та кандидатів в майстри спорту.

Академія має традицію називати курси на честь загиблих офіцерів СБУ. Нинішній курс був названий на честь Героя України, полковника СБУ Дениса Волочаєва, який загинув на Сході при виконанні бойового завдання.

Додамо, що уперше за роки існування Академія розпочне навчання за спеціалізацією "кіберзахист".

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