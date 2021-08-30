Верещук поздравила курсантов Национальной академии СБУ с принятием военной присяги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук поздравила курсантов Национальной академии СБУ и их родителей с принятием военной присяги, передает УНН.
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"Большого мужества преодолевать препятствия. Ошибки - они всегда будут, вы всегда будете чувствовать давление обстоятельств, такова жизнь. Но сильны те, кто встает и идет дальше, работая", - сказала Верещук в ходе мероприятия.
В своей приветственной речи нардеп выразила благодарность родителям за воспитание детей.
Контекст
Военную присягу на верность украинскому народу курсанты 1-го курса Национальной академии Службы безопасности Украины приняли несколько дней назад, 28 августа.
В этом году по условиям усиленного конкурсного отбора в Академию вступило 143 абитуриента, из них 44 девушки. Половина поступающих имеют средний балл аттестата 180 и выше. Среди них много золотых и серебряных школьных медалистов, мастеров и кандидатов в мастера спорта.
Академия имеет традицию называть курсы в честь погибших офицеров СБУ. Нынешний курс был назван в честь Героя Украины, полковника СБУ Дениса Волочаева, который погиб на Востоке при выполнении боевого задания.
Добавим, что впервые за годы существования Академия начнет обучение по специальности "киберзащита".