Верещук повідомила, кому український народ довіряє найбільше

"Давайте визнаємо, що українській народ найбільше довіряє армії. Соціологія показує, навіть більше ніж церкві. Ми маємо величезний потенціал, і попри те, ми бачимо демотивацію, зниження бажання йти служити, тому що подивіться - 46 тис. військовослужбовців та членів їх сімей чекають в черзі на отримання житла. Нераціональне використання майна, нераціональне використання земель міністерства оборони. Все те що пишуть, говорять, слухають і бачать сьогодні українці потребує негайних "хірургічних" методів", - наголосила вона.

Верещук додає, що більше немає часу для спостереження, потрібні чіткі дії спрямовані на розвиток армії.

"І якщо ми зараз всі дискутуючи візьмемо і кожний по краплині, по кроку зробить те, що має зробити на своєму місці, ми за рік можемо побачити іншу армію. Інших людей у ній, вмотивованих, дійсно з стратегічним баченням, з людьми, які хочуть керувати армією і можуть це робити. Я всіх закликаю об’єднуватися, конфлікти конфліктами, але ми маємо що робити для нашого війська", - резюмувала вона.

Довідка УНН. Ірина Верещук закінчила Рава-Руську школу з золотою медаллю, після чого вступила у Військовий інститут при Львівській політехніці.