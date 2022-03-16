Верещук підбила підсумки роботи гуманітарних коридорів за 16 березня

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Отож, за її словами, сьогодні була зосереджена увага на безпеці людей, яким вдалося вирватися з блокадного Маріуполя.

"Враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели складні перемовини, щоб забезпечити режим тиші. Нашу колону з продовольством та автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь. Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Наразі всі 15 автобусів вже доїхали до Запоріжжя, де людям надається необхідна допомога. Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6 426 маріупольців, з них - 2 039 дітей.

Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Продовольство та медикаменти наразі знаходяться в Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста", - розповіла Ірина Верещук.

Також віце-прем’єр поділилася планами щодо завтрашньої евакуації.

"На завтра ми ведемо перемовини про режим тиші та продовжимо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а звідти - до Запоріжжя. Також у планах організувати коридори для постачання гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської та Київської області", - повідомила Верещук.

Також віце-прем’єр зазначила, що сьогодні вдалося витягти з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Наразі він вже прямує до Києва.

"Я дякую команді, яка організовувала цю операцію і успішно її провела. А також я хочу, щоб почули усі представники місцевого самоврядування з території міст, яка тимчасово окупована: ми будемо битися за кожного українця і за кожного з вас. Саме цим ми відрізняємося від окупантів, які нехтують життям власних громадян, посилаючи їх на вірну смерть з метою загарбати територію України", - заявила вона.