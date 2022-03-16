Верещук подвела итоги работы гуманитарных коридоров за 16 марта

Детали

Так, по ее словам, сегодня было сосредоточено внимание на безопасности людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя.

"Учитывая большой поток людей на собственных автомобилях, мы целый день вели сложные переговоры, чтобы обеспечить режим тишины. Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь. Учитывая ситуацию, был организован сбор людей, которые выбрались из осажденного Мариуполя в Бердянск. Сейчас все 15 автобусов уже доехали до Запорожья, где людям оказывается необходимая помощь. Всего в Запорожье сегодня прибыло 6 426 мариупольцев, из них - 2 039 детей.

Колонны частного транспорта и в это время продолжают двигаться в направлении Запорожья. Продовольствие и медикаменты пока находятся в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает уезжать из блокадного города", - рассказала Ирина Верещук.

Также вице-премьер поделилась планами по завтрашней эвакуации.

"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины и продолжим забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а оттуда - в Запорожье. Также в планах организовать коридоры для поставки гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской области", - сообщила Верещук.

Также вице-премьер отметила, что сегодня удалось извлечь из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Сейчас он уже направляется в Киев.

"Я благодарю команду, которая организовывала эту операцию и успешно ее провела. А также я хочу, чтобы услышали все представители местного самоуправления с территории городов, которая временно оккупирована: мы будем биться за каждого украинца и за каждого из вас. Именно этим мы отличаемся от оккупантов, которые пренебрегают жизнью собственных граждан, посылая их на верную смерть с целью захватить территорию Украины", - заявила она.