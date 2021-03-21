Верещук назвала "дешевим екстремізмом" протести під Офісом Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала вчорашні акції протесту під Офісом Президента, назвавши їх “дешевим екстремізмом”.
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“Саме так називається те, що робили вчора деякі особи на Банковій. Саме екстремізм. Саме дешевий”, — наголосила вона.
Верещук зауважила, що фігурантам цих подій не варто надавати медійної уваги — ними мають займатися суди та правоохоронці. А от будівлю відмити треба.
“Не треба надавати великої політичної та медійної уваги фігурантам, їх іменам, їх поглядам та мотивам, їх бенефіціарам. Бо, саме цього вони прагнуть у своїх фантазіях. Бо, вони та їх дитячі графіті поступово, але неухильно, рухаються в напрямку забуття.
Нехай ними займаються правоохоронні органи та суди, але без зайвої політичної та медійної уваги. Спокійно, методично, за законом покарати винних. А зараз — спокійно помити будівлю, щоб була ще краще. Тому що: собака гавкає, а караван йде”, — прокоментувала Верещук у Facebook.
Контекст
В суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.
Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.