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Верещук: нам треба розвивати безпекову та інвестиційну привабливість

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, чого не вистачає Україні для залучення іноземних інвестицій. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Вона впевнена, що Україні треба розвивати свою інвестиційну привабливість.

"І коли у нас немає суддівської системи, яка б захищала інвестора, жодна копійка сюди не прийде. Інвестор буде на це дивитися.

Що ми можемо тут запропонувати? От зараз є величезна спроба створити Дія City (спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі). Якщо це дійсно зроблять – в Україні можна буде робити величезні гроші", - уточнила Верещук.

Окрім того, Україна має розвивати свою безпекову політику, продовжила нардеп.

"Що ми можемо запропонувати, наприклад, НАТО? Насправді - дуже багато. Ті ж самі гібридні – оборонні практики, які ми впроваджуємо вже багато років, і НАТО чекає від нас тих практик. Я – член оборонного комітету ВР, і, повірте, я знаю, про що говорю", - додала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна активізувала діалог щодо членства у НАТО.

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