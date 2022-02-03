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"Верес" орендував футболіста "Динамо"

"Верес" орендував футболіста "Динамо"

Київ • УНН

 • 18308 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. "Верес" повідомив про перехід до свого стану захисника київського "Динамо" Алана Ауссі, повідомляє УНН з посиланням на сайт футбольного клубу.

Що відомо

20-річний гравець перейшов до нової команди на правах оренди. Строк договору складає 1,5 роки. "Верес" має першочергове право викупу.

Цитата

"В мене були й інші пропозиції. Але усі - лише на рівні розмов. Конкретну пропозицію про співпрацю отримав саме від "Вереса". Було дуже приємно дізнатися, що головний тренер рівнян особисто зацікавлений бачити мене у своїй команді. Спробую принести якомога більше користі "Вересу" на футбольному полі", - зазначив Ауссі.

Доповнення

"Верес" пішов на зимову паузу на 9-й сходинці в чемпіонаті України, "Динамо" - другі.

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