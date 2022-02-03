"Верес" арендовал футболиста "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. "Верес" сообщил о переходе в свое состояние защитника киевского "Динамо" Алана Аусси, сообщает УНН со ссылкой на сайт футбольного клуба.
Что известно
20-летний игрок перешел в новую команду на правах аренды. Срок договора составляет 1,5 года. "Верес" имеет первоочередное право выкупа.
Цитата
"У меня были и другие предложения. Но всё - только на уровне разговоров. Конкретное предложение о сотрудничестве получил именно от "Вереса". Было очень приятно узнать, что главный тренер лично заинтересован видеть меня в своей команде. Попробую принести как можно больше пользы "Вересу" на футбольном поле", - отметил Аусси.
Дополнение
"Верес" ушел на зимнюю паузу на 9-й строчке в чемпионате Украины"Динамо" - вторые.