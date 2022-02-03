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15 марта, 19:03 • 105991 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141567 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122367 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115963 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104265 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101184 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91843 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Верес" арендовал футболиста "Динамо"

"Верес" арендовал футболиста "Динамо"

Киев • УНН

 • 18306 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. "Верес" сообщил о переходе в свое состояние защитника киевского "Динамо" Алана Аусси, сообщает УНН со ссылкой на сайт футбольного клуба.

Что известно

20-летний игрок перешел в новую команду на правах аренды. Срок договора составляет 1,5 года. "Верес" имеет первоочередное право выкупа.

Цитата

"У меня были и другие предложения. Но всё - только на уровне разговоров. Конкретное предложение о сотрудничестве получил именно от "Вереса". Было очень приятно узнать, что главный тренер лично заинтересован видеть меня в своей команде. Попробую принести как можно больше пользы "Вересу" на футбольном поле", - отметил Аусси.

Дополнение

"Верес" ушел на зимнюю паузу на 9-й строчке в чемпионате Украины"Динамо" - вторые.

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