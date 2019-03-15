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Венесуельський депутат заявив, що 8 тонн золота з Центрального банку перевезли в Уганду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Влада Венесуели незаконно перевезла в Уганду 8 т золота з Центрального банку (ЦБ) Боліваріанської Республіки. З таким твердженням в п’ятницю виступив депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) країни, яка перебуває під контролем опозиції, Анхель Альварадо, повідомляє УНН.

Венесуельський депутат заявив, що 8 тонн золота з Центрального банку перевезли в Уганду

“Ті 8 т золота, які вивезли з ЦБ Венесуели до 23 лютого, з’явилися в Уганді, але „не повністю“, не вистачає 0,6 тонни, — написав у своєму Twitter член законодавчого органу. — Вони затримані за контрабанду. Нагадуємо Уганді, що це золото було незаконно вивезено з Венесуели і що венесуельський ЦБ узурпований”.

У січні поточного року агентство Bloomberg повідомило про рішення Банку Англії не повертати венесуельський золото, яке перебуває в його сховищах, за запитом уряду президента Ніколаса Мадуро. Агентство вказувало, що причиною цього стало прохання деяких офіційних осіб США, в тому числі помічника американського президента з національної безпеки Джона Болтона і держсекретаря Майкла Помпео допомогти “відрізати доступ венесуельському режиму до іноземних активів”.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що щонайменше 8 тонн золота вивезені з Центробанку Венесуели.

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