Венесуэльский депутат заявил, что 8 тонн золота из Центрального банка перевезли в Уганду

“Те 8 т золота, которые вывезли из ЦБ Венесуэлы до 23 февраля, появились в Уганде, но „не полностью“, не хватает 0,6 тонны, — написал в своем Twitter член законодательного органа. — Они задержаны за контрабанду. Напоминаем Уганде, что это золото было незаконно вывезено из Венесуэлы и что венесуэльский ЦБ узурпирован”.

В январе текущего года агентство Bloomberg сообщило о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства президента Николаса Мадуро. Агентство указывало, что причиной этого стала просьба некоторых официальных лиц США, в том числе помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео помочь “отрезать доступ венесуэльскому режиму к иностранным активам”.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы.