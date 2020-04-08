Венедіктова відкрила провадження проти Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо можливих протиправних дій п’ятого президента України Петра Порошенка при призначенні суддів Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Генеральним прокурором 6 квітня 2020 року на підставі звернення працівників Верховного Суду України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій Президента України, повноваження якого припинено, та інших осіб при виданні Указів Президента України від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 “Про призначення суддів Верховного Суду”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідно до звернення працівників ВСУ, підстави для видання Указів Президента України і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції України та Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, вказаним в них.
"До того ж судді були призначені не до Верховного Суду, як це передбачено ст. 125 Конституції України, а до касаційних судів, неконституційність яких було визнано Рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України. Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ“, - зазначається в повідомленні.
Так, зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
“Відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України 7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Порошенко був обраний Президентом України у 2014 році. Він був на посаді до 20 травня 2019 року.
Додамо, що у 2019 році Порошенко підписав указ №195/2019 про призначення суддів Верховного Суду.