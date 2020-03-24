Венедіктова в Офісі Генпрокурора зібрала нараду з Ситником і Холодницьким
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Офісі Генерального прокурора зібралися на спільну нараду керівництво Офісу та Національного антикорупційного бюро України щодо ефективності роботи НАБУ і САП. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький в ході наради планують обговорити актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, новопризначена очільниця Офісу Генпрокурора прокоментувала затримання працівника прокуратури за підозрою в отримані хабара.
Як повідомлялося, Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора 18 березня викрила на одержанні 91 тис. грн неправомірної вигоди прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області.