Венедіктова призначила нового керівника департаменту у "справах Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова призначила виконувачем обов’язків керівника Департаменту у “справах Майдану” Олексія Донського. Про це журналісту УНН розповів Донський.
На запитання журналіста, чи призначила Венедіктова його виконувачем обов’язків керівника Департаменту у “справах Майдану”, Донський відповів: “Так”.
Додамо, що до цього Донський був заступником керівника цього департаменту, очолював його тоді Віктор Мисяк. Олексій Донський шість років є прокурором у справі щодо розстрілів на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року.
Також колишній Генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи.
Проте у 2020 році Донський пройшов співбесіду в Офісі Генпрокурора та продовжив там працювати.
Нагадаємо, у справі ексберкутівців повернули “оригінальний” склад прокурорів.