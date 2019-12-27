Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка направив до Київського апеляційного суду постанову про зміни групи прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
“Надана постанова про зміну групи прокурорів від 27 грудня 2019. Генеральний прокурор Рябошапка встановив...змінити групу прокурорів”, — сказала суддя.
Так, новими прокурорами стали — Олександр Шевеленко, Сергій Куций, Олександр Чорногуз, Денис Суботін, Юрій Мазепін.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.
Як повідомлялося, адвокат сімей “Небесної сотні” не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.