Справа "ексберкутівців": суд розпочав розгляд апеляційної скарги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту "ексберкутівців" на запобіжні заходи колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Сергія Тамтуру та Олександра Марінченка.
Зазначимо, що Зінченка, Янішевський та Аброськін беруть участь у засіданні в режимі відеоконференцзв'язку.
Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу "ексберкутівцям" для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року. Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.