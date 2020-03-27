Венедіктова представила своїх нових заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова представила двох своїх нових заступників — Андрія Любовича та Олексія Симоненка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“У п’ятницю, 27 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу Генерального прокурора двох своїх нових заступників — Андрія Любовича та Олексія Симоненка”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що вона повідомила, за якими напрямами вони будуть працювати, та оголосила новий розподіл обов’язків між заступниками Генерального прокурора.
Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила з посади головного прокурора Києва Сергія Юлдашева.