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Велосипедисти в ДТП на Хмельниччині загинули під колесами авто чиновника

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. За кермом автомобіля, що насмерть збив двох велосипедистів у Старокостянтинівському районі Хмельницької області перебував чиновник. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Автомобілем Volkswagen керува 34-річний водій. Як стало відомо УНН мова йде про начальника Старокостянтинівського райавтодора.

За офіційним повідомлення поліції, трагедія сталася у селі Ладиги вчора, 21 листопада, близько 17-ї години.

“34-річний водій автомобіля „Фольксваген Т4“, рухаючись дорогою „Житомир-Чернівці“, допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали у попутному напрямку. В результаті наїзду обидва мешканці села — чоловік, 1971 р.н., та жінка, 1964 р.н., від отриманих травм загинули одразу”, — йдеться в повідомленні поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій відмовився на місці події пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу “Драгер”. Розслідування веде слідче управління ГУНП.

Як стало відомо УНН, у правоохоронних органах, медичне освідчення водія виявило ознаки алкогольного сп’яніння.

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