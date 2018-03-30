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Великоднє перемир'я: бойовики вже двічі порушили режим тиші

Київ • УНН

 • 14358 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку великоднього перемир'я, яке було оголошено сьогодні з опівночі, бойовики на Донбасі вже дві порушили режим тиші. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"З початку нової доби окупантами двічі порушено перемир'я на період великодніх свят, яке вступила в силу з опівночі. Зокрема, на донецькому напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу Авдіївки та Опитного. На луганському напрямку зберігалася тиша. Внаслідок ворожого вогню українські військові не постраждали", - повідомили в АТО.

Також, за даними штабу АТО, українські військові продовжують контролювати противника та дотримуються повного припинення вогню.

Нагадаємо, чергове перемир'я вступило в силу на Донбасі 30 березня. Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі

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