Великоднє перемир'я: бойовики вже двічі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку великоднього перемир'я, яке було оголошено сьогодні з опівночі, бойовики на Донбасі вже дві порушили режим тиші. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"З початку нової доби окупантами двічі порушено перемир'я на період великодніх свят, яке вступила в силу з опівночі. Зокрема, на донецькому напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу Авдіївки та Опитного. На луганському напрямку зберігалася тиша. Внаслідок ворожого вогню українські військові не постраждали", - повідомили в АТО.
Також, за даними штабу АТО, українські військові продовжують контролювати противника та дотримуються повного припинення вогню.
Нагадаємо, чергове перемир'я вступило в силу на Донбасі 30 березня. Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі.