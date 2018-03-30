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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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11:47 • 47019 просмотра

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Пасхальное перемирие: боевики уже дважды нарушили режим тишины

Пасхальное перемирие: боевики уже дважды нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 14357 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала пасхального перемирия, которое было объявлено сегодня с полуночи, боевики на Донбассе уже две нарушили режим тишины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре АТО.

"С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на период пасхальных праздников, который вступил в силу с полуночи. В частности, на донецком направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного. На луганском направлении сохранялась тишина. От вражеского огня украинские военные не пострадали", - сообщили в АТО.

Также, по данным штаба АТО, украинские военные продолжают контролировать противника и придерживаются полного прекращения огня.

Напомним, очередное перемирие вступило в силу на Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченный режим прекращения огня на Донбассе.

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