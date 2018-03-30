Пасхальное перемирие: боевики уже дважды нарушили режим тишины

"С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на период пасхальных праздников, который вступил в силу с полуночи. В частности, на донецком направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного. На луганском направлении сохранялась тишина. От вражеского огня украинские военные не пострадали", - сообщили в АТО.

Также, по данным штаба АТО, украинские военные продолжают контролировать противника и придерживаются полного прекращения огня.

Напомним, очередное перемирие вступило в силу на Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченный режим прекращения огня на Донбассе.