Великобританія занепокоєна союзом Д.Трампа і В.Путіна з питань Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У зв’язку з планами обраного президента США Дональда Трампа укласти з президентом Росії Володимиром Путіним союз по Сирії Великобританія опинилася на порозі дипломатичної кризи зі Сполученими Штатами, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Джерело з посиланням на джерела в МЗС Великобританії повідомляє, що в найближчі місяці Лондон чекають “дуже важкі” переговори з Д.Трампом щодо його позиції відносно Москви.
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Уточнюється, що в найближчі два місяці британські чиновники спробують переконати команду республіканця про необхідність відсторонення Башара Асада від влади.
Зазначається, що це питання стане пріоритетом “номер один”.
Як, повідомляв УНН, 5 жовтня, Д.Трамп заявив, що Росія “порушила угоду” зі Сполученими Штатами щодо режиму припинення вогню в Сирії.