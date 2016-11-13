Великобритания обеспокоена союзом Д.Трампа и Путина по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В связи с планами избранного президента США Дональда Трампа заключить с президентом России Владимиром Путиным союз по Сирии Великобритания оказалась на пороге дипломатического кризиса с Соединенными Штатами, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Источник со ссылкой на источники в МИД Великобритании сообщает, что в ближайшие месяцы Лондон ждут "очень тяжелые" переговоры с Д.Трампом о его позиции в отношении Москвы.
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Уточняется, что в ближайшие два месяца британские чиновники попытаются убедить команду республиканца о необходимости отстранения Башара Асада от власти.
Отмечается, что этот вопрос станет приоритетом "номер один".
Как, сообщал, 5 октября, Д.Трамп заявил, что Россия "нарушила соглашение" с Соединенными Штатами по режиму прекращения огня в Сирии.