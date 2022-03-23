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Великий постачальник метеоданих призупинив співпрацю з рф на тлі повідомлень про загрозу хіматаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), яка є великим постачальником метеорологічних даних для урядів, призупинила співпрацю з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Великий постачальник метеоданих призупинив співпрацю з рф на тлі повідомлень про загрозу хіматаки

Цитата

"Ми припиняємо дію всіх ліцензій російських користувачів та двосторонню угоду про співпрацю з головним метеорологічним агентством росії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що спеціальна рада держав-членів організації зібралася у вівторок вранці, на засіданні було ухвалено рішення негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів та призупинити дію двосторонньої угоди про співпрацю з провідним метеорологічним агентством росії.

На який термін буде зупинено діяльність EUMETSAT у росії, не повідомляється.

Міжурядова організація відповідає за запуск та експлуатацію супутників, а також за доставку супутникових даних кінцевим користувачам та сприяє в оперативному моніторингу клімату. EUMETSAT базується у німецькому Дармштадті.

Доповнення

Як стало відомо, російські агентства продовжують отримувати метеорологічні дані від західних та інших урядів, які, на думку деяких експертів, можуть бути використані для планування хімічної чи біологічної атаки росії в Україні.

Вашингтон та його союзники попереджають, що москва може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї в Україні. Проте, дані про погоду з деяких із цих країн, включаючи США та Велику Британію, продовжують надходити до російських агентств.

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