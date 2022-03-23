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Крупный поставщик метеоданных приостановил сотрудничество с рф на фоне сообщений об угрозе химатаки

Киев • УНН

 • 102616 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), которая является крупным поставщиком метеорологических данных для правительств, приостановила сотрудничество с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Крупный поставщик метеоданных приостановил сотрудничество с рф на фоне сообщений об угрозе химатаки

Цитата

"Мы прекращаем действие всех лицензий российских пользователей и двустороннее соглашение о сотрудничестве с главным метеорологическим агентством россии", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что специальный совет государств-членов организации собралась во вторник утром, на заседании было принято решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством россии.

На какой срок будет остановлена деятельность EUMETSAT в россии, не сообщается.

Межправительственная организация отвечает за запуск и эксплуатацию спутников, а также за доставку спутниковых данных конечным пользователям и способствует в оперативном мониторинге климата. EUMETSAT базируется в немецком Дармштадте.

Дополнение

Как стало известно, российские агентства продолжают получать метеорологические данные от западных и других правительств, которые, по мнению некоторых экспертов, могут быть использованы для планирования химической или биологической атаки россии в Украине.

Вашингтон и его союзники предупреждают, что москва может планировать применение химического или биологического оружия в Украине. Тем не менее, данные о погоде из некоторых из этих стран, включая США и Великобританию, продолжают поступать в российские агентства.

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