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Reuters: РФ может использовать западные метеоданные для химической атаки против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские агентства продолжают получать метеорологические данные от западных и других правительств, которые, по мнению некоторых экспертов, могут быть использованы для планирования химической или биологической атаки рф в Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Reuters: РФ может использовать западные метеоданные для химической атаки против Украины

Детали

Вашингтон и его союзники предупреждают, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия в Украине. Тем не менее, данные о погоде из некоторых из этих стран, включая США и Великобританию, продолжают поступать в российские агентства.

Эти данные включают измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, которые могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия, практически в режиме реального времени, отмечает агентство.

Как сообщается, Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ), межправительственная организация, базирующаяся в Германии, заявила, что продолжает предоставлять данные российским организациям, несмотря на то, что по крайней мере три другие организации в Европе решили прекратить это делать.

ЕВМЕТСАТ управляет технической инфраструктурой, которая позволяет распространять данные с многочисленных спутников, в некоторых случаях почти мгновенно, среди получателей.

Представитель ЕВМЕТСАТ заявил ранее, что организация прекратила отправку данных со спутников ЕС в россию и беларусь по указанию Европейской комиссии, но продолжает передавать информацию с других европейских спутников в эти две страны, а также метеорологические наблюдения от правительств по всему миру.

Сообщается, что, поскольку россия предоставляет данные для программы, она может получить доступ к каналам ЕВМЕТСАТ в ответ. Это позволяет россии получать данные из европейских стран, включая Великобританию, а также из Америки, Канады и других стран.

ЕВМЕТСАТ сообщила, что в настоящее время в россии данные получает 21 пользователь. Она отказалась назвать эти организации.

Как пишет Reuters, некоторые западные эксперты утверждают, что существует риск того, что метеорологические данные, которые предоставляет ЕВМЕТСАТ, могут быть использованы в военных целях, в том числе для планирования химических и биологических атак, что запрещено международным правом.

"Если, гипотетически, вы планируете атаку с распылением облака химических веществ или патогенов, вам необходимо будет принять во внимание метеорологические данные. Вы же не хотите, чтобы это вещество обрушилось на ваши собственные войска", - заявила эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос в электронном письме Reuters.

Хамиш де Бреттон-Гордон, эксперт по химическому оружию и приглашенный научный сотрудник британского Кембриджского университета, сказал, что данные о погоде "абсолютно важны" во время применения химического и биологического оружия, чтобы гарантировать, что газ и патогены не попадут обратно на пользователей.

"Знание направления и скорости ветра на разных высотах является ключом к прогнозированию того, куда направится опасность", - сказал он.

Ранее

Как писал УНН, ранее в Минобороны Великобритании предупредили, что россия может планировать применение химического или биологического оружия в Украине, чтобы инсценировать атаку на собственные войска.

С оценкой британского ведомства позже согласились коллеги из США.

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