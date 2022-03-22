Reuters: РФ може використати західні метеодані для хімічної атаки проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські агентства продовжують отримувати метеорологічні дані від західних та інших урядів, які, на думку деяких експертів, можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атаки рф в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Вашингтон і його союзники попереджають, що Москва може планувати застосування хімічної або біологічної зброї в Україні. Проте, дані про погоду з деяких з цих країн, включаючи США і Велику Британію, продовжують надходити в російські агентства.
Ці дані включають вимірювання швидкості і напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, які можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї, практично в режимі реального часу, відзначає агентство.
Як повідомляється, Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (ЕВМЕТСАТ), міжурядова організація, що базується в Німеччині, заявила, що продовжує надавати дані російським організаціям, незважаючи на те, що принаймні три інші організації в Європі вирішили припинити це робити.
ЕВМЕТСАТ управляє технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутників, в деяких випадках майже миттєво, серед одержувачів.
Представник ЕВМЕТСАТ заявив раніше, що організація припинила відправку даних з супутників ЄС в росію і білорусь за вказівкою Європейської комісії, але продовжує передавати інформацію з інших європейських супутників в ці дві країни, а також метеорологічні спостереження від урядів по всьому світу.
Повідомляється, що, оскільки росія надає дані для програми, вона може отримати доступ до каналів ЕВМЕТСАТ у відповідь. Це дозволяє росії отримувати дані з європейських країн, включаючи Велику Британію, а також з Америки, Канади та інших країн.
ЕВМЕТСАТ повідомила, що в даний час в росії дані отримує 21 Користувач. Вона відмовилася назвати ці організації.
Як пише Reuters, деякі західні експерти стверджують, що існує ризик того, що метеорологічні дані, які надає ЕВМЕТСАТ, можуть бути використані у військових цілях, у тому числі для планування хімічних і біологічних атак, що заборонено міжнародним правом.
"Якщо, гіпотетично, ви плануєте атаку з розпиленням хмари хімічних речовин або патогенів, вам необхідно буде взяти до уваги метеорологічні дані. Ви ж не хочете, щоб ця речовина обрушилася на ваші власні війська", - заявила експерт з біологічних загроз і старший викладач Королівського коледжу Лондона Філіпа Ленцос в електронному листі Reuters.
Хаміш де Бреттон-Гордон, експерт з хімічної зброї і запрошений науковий співробітник британського Кембриджського університету, сказав, що дані про погоду "абсолютно важливі" під час застосування хімічної та біологічної зброї, щоб гарантувати, що газ і патогени не потраплять назад на користувачів.
"Знання напрямку і швидкості вітру на різних висотах є ключем до прогнозування того, куди попрямує небезпека", - сказав він.
Раніше
Як писав УНН, раніше в Міноборони Великої Британії попередили, що росія може планувати застосування хімічної або біологічної зброї в Україні, щоб інсценувати атаку на власні війська.
З оцінкою британського відомства пізніше погодилися колеги з США.