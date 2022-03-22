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Reuters: РФ може використати західні метеодані для хімічної атаки проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські агентства продовжують отримувати метеорологічні дані від західних та інших урядів, які, на думку деяких експертів, можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атаки рф в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Reuters: РФ може використати західні метеодані для хімічної атаки проти України

Деталі

Вашингтон і його союзники попереджають, що Москва може планувати застосування хімічної або біологічної зброї в Україні. Проте, дані про погоду з деяких з цих країн, включаючи США і Велику Британію, продовжують надходити в російські агентства.

Ці дані включають вимірювання швидкості і напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, які можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї, практично в режимі реального часу, відзначає агентство.

Як повідомляється, Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (ЕВМЕТСАТ), міжурядова організація, що базується в Німеччині, заявила, що продовжує надавати дані російським організаціям, незважаючи на те, що принаймні три інші організації в Європі вирішили припинити це робити.

ЕВМЕТСАТ управляє технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутників, в деяких випадках майже миттєво, серед одержувачів.

Представник ЕВМЕТСАТ заявив раніше, що організація припинила відправку даних з супутників ЄС в росію і білорусь за вказівкою Європейської комісії, але продовжує передавати інформацію з інших європейських супутників в ці дві країни, а також метеорологічні спостереження від урядів по всьому світу.

Повідомляється, що, оскільки росія надає дані для програми, вона може отримати доступ до каналів ЕВМЕТСАТ у відповідь. Це дозволяє росії отримувати дані з європейських країн, включаючи Велику Британію, а також з Америки, Канади та інших країн.

ЕВМЕТСАТ повідомила, що в даний час в росії дані отримує 21 Користувач. Вона відмовилася назвати ці організації.

Як пише Reuters, деякі західні експерти стверджують, що існує ризик того, що метеорологічні дані, які надає ЕВМЕТСАТ, можуть бути використані у військових цілях, у тому числі для планування хімічних і біологічних атак, що заборонено міжнародним правом.

"Якщо, гіпотетично, ви плануєте атаку з розпиленням хмари хімічних речовин або патогенів, вам необхідно буде взяти до уваги метеорологічні дані. Ви ж не хочете, щоб ця речовина обрушилася на ваші власні війська", - заявила експерт з біологічних загроз і старший викладач Королівського коледжу Лондона Філіпа Ленцос в електронному листі Reuters.

Хаміш де Бреттон-Гордон, експерт з хімічної зброї і запрошений науковий співробітник британського Кембриджського університету, сказав, що дані про погоду "абсолютно важливі" під час застосування хімічної та біологічної зброї, щоб гарантувати, що газ і патогени не потраплять назад на користувачів.

"Знання напрямку і швидкості вітру на різних висотах є ключем до прогнозування того, куди попрямує небезпека", - сказав він.

Раніше

Як писав УНН, раніше в Міноборони Великої Британії попередили, що росія може планувати застосування хімічної або біологічної зброї в Україні, щоб інсценувати атаку на власні війська.

З оцінкою британського відомства пізніше погодилися колеги з США.

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