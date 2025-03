Минобороны Британии: РФ может планировать применение химического или биологического оружия в Украине под "чужим флагом"

Цитата

"Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции под "чужим флагом", - говорится в сообщении.

Детали

По информации Минобороны Великобритании, такая операция может принять форму псевдо-нападения, инсценированного "выявления" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств о якобы планах Украины относительно применения химического или биологического оружия.

— Ministry of Defence