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Минобороны Британии: РФ может планировать применение химического или биологического оружия в Украине под "чужим флагом"

Минобороны Британии: РФ может планировать применение химического или биологического оружия в Украине под "чужим флагом"

Киев • УНН

 • 110754 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Минобороны Великобритании предупредили, что Россия может планировать применение химического или биологического оружия в Украине, чтобы инсценировать атаку на собственные войска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter британского оборонного ведомства.

Цитата

"Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции под "чужим флагом", - говорится в сообщении.

Детали

По информации Минобороны Великобритании, такая операция может принять форму псевдо-нападения, инсценированного "выявления" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств о якобы планах Украины относительно применения химического или биологического оружия.

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Russia could possibly be planning to use chemical or biological weapons in a ‘false-flag’ operation. Such an operation could take the form of a faked attack, a staged ‘discovery’ of agents or munitions or fabricated evidence of alleged Ukrainian planning to use such weapons.

— Ministry of Defence

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