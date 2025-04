Міноборони Британії: РФ може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї в Україні під "чужим прапором"

Цитата

"Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в операції під "чужим прапором", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією Міноборони Великої Британії, така операція може прийняти форму псевдо-нападу, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хімічної або біологічної зброї.

Russia could possibly be planning to use chemical or biological weapons in a ‘false-flag’ operation. Such an operation could take the form of a faked attack, a staged ‘discovery’ of agents or munitions or fabricated evidence of alleged Ukrainian planning to use such weapons.

— Ministry of Defence