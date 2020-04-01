"Велике будівництво": Шмигаль запевнив, що Кабмін продовжить ремонт доріг в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд продовжуватиме реалізацію проекту "Велике будівництво", для Держагентства автомобільних доріг створюються додаткові 19 млрд грн під державні гарантії. Про це написав у Telegram за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Уряд продовжуватиме реалізацію проекту "Велике будівництво". Ремонт доріг не можна припиняти. Це запорука економічного розвитку", - наголосив Шмигаль.
Під час засідання Кабмін ухвалив рішення, яким пропонується покращити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства.
"Для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення більш ніж 19 млрд грн під державні гарантії. Це дасть змогу побудувати та відремонтувати дороги державного та місцевого значення та низку інфраструктурних об'єктів", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що реалізація проекту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.