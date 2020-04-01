"Большая стройка": Шмыгаль заверил, что Кабмин продолжит ремонт дорог в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство будет продолжать реализацию проекта "Большая стройка", для Госагентства автомобильных дорог создаются дополнительные 19 млрд грн под государственные гарантии. Об этом написал в Telegram по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Правительство будет продолжать реализацию проекта "Большая стройка". Ремонт дорог нельзя прекращать. Это залог экономического развития", - подчеркнул Шмыгаль.
Во время заседания Кабмин принял решение, которым предлагается улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства.
"Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии. Это позволит построить и отремонтировать дороги государственного и местного значения и ряд инфраструктурных объектов", - добавил Шмыгаль.
Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространения коронавируса.