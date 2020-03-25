Зеленський закликав голів ОДА зберегти "Велике будівництво"

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Реалізація проекту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

"Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проект "Велике будівництво" має бути продовжено, але все повинно бути безпечно", – сказав Зеленський.

Так, "Велике будівництво" – це спільний проект Президента та уряду України, який передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об’єктів по всій країні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував проект “Великдень вдома”.

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