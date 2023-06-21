Велика Британія разом з союзниками продовжать підтримку українського контрнаступу - Сунак
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Велика Британія разом із союзниками будуть продовжувати допомагати Україні в оборонному плані та в контрнаступі. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.
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"Разом з нашими союзниками ми будемо допомагати Україні в оборонному плані, а також в їхньому контрнаступі. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно для того, щоб вони продовжували (йти – ред.) до перемоги", - сказав Сунак.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні фінансової допомоги обсягом 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.