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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Велика Британія разом з союзниками продовжать підтримку українського контрнаступу - Сунак

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Велика Британія разом із союзниками будуть продовжувати допомагати Україні в оборонному плані та в контрнаступі. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.

Велика Британія разом з союзниками продовжать підтримку українського контрнаступу - Сунак

Цитата

"Разом з нашими союзниками ми будемо допомагати Україні в оборонному плані, а також в їхньому контрнаступі. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно для того, щоб вони продовжували (йти – ред.) до перемоги", - сказав Сунак.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні фінансової допомоги обсягом 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

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