Велика Британія разом з союзниками продовжать підтримку українського контрнаступу - Сунак

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"Разом з нашими союзниками ми будемо допомагати Україні в оборонному плані, а також в їхньому контрнаступі. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно для того, щоб вони продовжували (йти – ред.) до перемоги", - сказав Сунак.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні фінансової допомоги обсягом 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.