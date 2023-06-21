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Великобритания вместе с союзниками продолжат поддержку украинского контрнаступления - Сунак

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Великобритания вместе с союзниками будут продолжать помогать Украине в оборонном плане и в контрнаступлении. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.

Великобритания вместе с союзниками продолжат поддержку украинского контрнаступления - Сунак

Цитата

"Вместе с нашими союзниками мы будем помогать Украине в оборонительном плане, а также в их контрнаступлении. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется для того, чтобы они продолжали (идти – ред.) к победе", - сказал Сунак.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в объеме 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

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