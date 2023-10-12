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Велика Британія направляє до Ізраїлю військову авіацію та кораблі

Велика Британія направляє до Ізраїлю військову авіацію та кораблі

Київ • УНН

 • 412995 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Велика Британія відправить військові кораблі та літаки для спостереження у східну частину Середземномор'я для підтримки Ізраїлю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про розгортання двох кораблів Королівського флоту та літаків спостереження в східному Середземномор’ї для підтримки Ізраїлю та зміцнення регіональної стабільності.

Військовий пакет від Британії містить літаки спостереження P8, два допоміжні кораблі, три гелікоптери Merlin і роту Королівської морської піхоти.

Британські військові будуть в режимі очікування в регіоні, щоб надавати практичну підтримку Ізраїлю і пропонувати стримування і гарантії.

Цитата

«Ми повинні бути однозначними, щоб переконатися, що жахливі сцени, які ми бачили цього тижня, не повторяться», — сказав Сунак у заяві.

«Разом із нашими союзниками розгортання нашої армії світового класу підтримає зусилля із забезпечення регіональної стабільності та запобігання подальшій ескалації».

Доповнення

Сунак сказав, що британські військові та дипломатичні групи також підтримуватимуть міжнародних партнерів у відновленні безпеки та забезпеченні надходження гуманітарної допомоги в регіон.

Британські військові команди в Ізраїлі, на Кіпрі та в усьому регіоні також будуть посилені для підтримки планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Сунак також розмовляв з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, щоб «зрозуміти ширшу регіональну картину та підкреслити важливість підтримки цивільних осіб покинути сектор Газа», – повідомили на Даунінг-стріт.

Він також має виступити перед північноєвропейськими лідерами про Ізраїль на зборах Об’єднаних експедиційних сил у Швеції в п’ятницю.

Очікується, що лідери обговорять необхідність стабільності на Близькому Сході, водночас зосереджуючись на підтримці захисту України від Росії, повідомили на Даунінг-стріт.

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