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Великобритания направляет в Израиль военную авиацию и корабли

Великобритания направляет в Израиль военную авиацию и корабли

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Великобритания отправит военные корабли и самолеты для наблюдения в восточную часть Средиземноморья для поддержки Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о развертывании двух кораблей Королевского флота и самолетов наблюдения в восточном Средиземноморье для поддержки Израиля и укрепления региональной стабильности.

Военный пакет от Британии включает самолеты наблюдения P8, два вспомогательных корабля, три вертолета Merlin и роту Королевской морской пехоты.

Британские военные будут в режиме ожидания в регионе, чтобы оказывать практическую поддержку Израилю и предлагать сдерживание и гарантии.

Цитата

«Мы должны быть однозначными, чтобы убедиться, что ужасные сцены, которые мы видели на этой неделе, не повторятся», — сказал Сунак в заявлении.

«Вместе с нашими союзниками развертывание нашей армии мирового класса поддержит усилия по обеспечению региональной стабильности и предотвращению дальнейшей эскалации».

Дополнение

Сунак сказал, что британские военные и дипломатические группы также будут поддерживать международных партнеров в восстановлении безопасности и обеспечении поступления гуманитарной помощи в регион.

Британские военные команды в Израиле, на Кипре и во всем регионе также будут усилены для поддержки планирования на случай чрезвычайных ситуаций.

Сунак также разговаривал с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы «понять более широкую региональную картину и подчеркнуть важность поддержки гражданских лиц покинуть сектор Газа», – сообщили на Даунинг-стрит.

Он также должен выступить перед североевропейскими лидерами об Израиле на собрании Объединённых экспедиционных сил в Швеции в’пятницу.

Ожидается, что лидеры обсудят необходимость стабильности на Ближнем Востоке, в то же время сосредоточившись на поддержке защиты Украины от России, сообщили на Даунинг-стрит.

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