Великобритания направляет в Израиль военную авиацию и корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Великобритания отправит военные корабли и самолеты для наблюдения в восточную часть Средиземноморья для поддержки Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о развертывании двух кораблей Королевского флота и самолетов наблюдения в восточном Средиземноморье для поддержки Израиля и укрепления региональной стабильности.
Военный пакет от Британии включает самолеты наблюдения P8, два вспомогательных корабля, три вертолета Merlin и роту Королевской морской пехоты.
Британские военные будут в режиме ожидания в регионе, чтобы оказывать практическую поддержку Израилю и предлагать сдерживание и гарантии.
Цитата
«Мы должны быть однозначными, чтобы убедиться, что ужасные сцены, которые мы видели на этой неделе, не повторятся», — сказал Сунак в заявлении.
«Вместе с нашими союзниками развертывание нашей армии мирового класса поддержит усилия по обеспечению региональной стабильности и предотвращению дальнейшей эскалации».
Дополнение
Сунак сказал, что британские военные и дипломатические группы также будут поддерживать международных партнеров в восстановлении безопасности и обеспечении поступления гуманитарной помощи в регион.
Британские военные команды в Израиле, на Кипре и во всем регионе также будут усилены для поддержки планирования на случай чрезвычайных ситуаций.
Сунак также разговаривал с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы «понять более широкую региональную картину и подчеркнуть важность поддержки гражданских лиц покинуть сектор Газа», – сообщили на Даунинг-стрит.
Он также должен выступить перед североевропейскими лидерами об Израиле на собрании Объединённых экспедиционных сил в Швеции в’пятницу.
Ожидается, что лидеры обсудят необходимость стабильности на Ближнем Востоке, в то же время сосредоточившись на поддержке защиты Украины от России, сообщили на Даунинг-стрит.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока существует Америка, Израилю никогда не придется защищать себя в одиночку - Блинкен