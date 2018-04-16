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Велика Британія: додаткові удари по Сирії поки що не заплановані

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Західні союзники наразі не планують додаткових авіаударів по Сирії, оскільки сирійський президент Башар Асад не здійснював нових атак з використанням хімічної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона, передає VOA.

"На даний момент немає жодної інформації щодо подальших атак, тому що до сих пір, дякую небесам, режим Асада не був настільки дурним, щоб запустити ще одну атаку з використанням хімічної зброю", - сказав Борис Джонсон.

Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

У суботу, 14 квітня, США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Крім того зі 105 ракет, випущених військами США, Великої Британії та Франції по об'єктах пов'язаних з програмою створення хімічної зброї у Сирії, жодна не була збита силами протиповітряної оборони Росії та Сирії.

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