Великобритания: дополнительные удары по Сирии пока не запланированы

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 23455 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 58944 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 100310 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 109924 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 117187 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 129773 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145374 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147866 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 191155 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157318 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 124633 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

10 марта, 05:37 • 108085 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 103582 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 64531 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 78396 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 78403 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 173733 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 207512 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 214538 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 224394 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 31152 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 37982 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 64535 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 191155 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 120409 просмотра
Актуальное
Великобритания: дополнительные удары по Сирии пока не запланированы

Великобритания: дополнительные удары по Сирии пока не запланированы

Киев  •  УНН

 • 9574 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Западные союзники пока не планируют дополнительных авиаударов по Сирии, поскольку сирийский президент Башар Асад не совершал новых атак с использованием химического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, передает VOA.

"На данный момент нет никакой информации относительно дальнейших атак, так как до сих пор, спасибо небесам, режим Асада не был столь глупым, чтобы запустить еще одну атаку с использованием химической оружие", - сказал Борис Джонсон.

Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада ".

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.

Кроме того из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам связанных с программой создания химического оружия в Сирии, ни одна не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы