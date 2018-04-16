Великобритания: дополнительные удары по Сирии пока не запланированы

"На данный момент нет никакой информации относительно дальнейших атак, так как до сих пор, спасибо небесам, режим Асада не был столь глупым, чтобы запустить еще одну атаку с использованием химической оружие", - сказал Борис Джонсон.



Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада ".

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.



Кроме того из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам связанных с программой создания химического оружия в Сирии, ни одна не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.