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Велетенський льодовий затор на українсько-словацькому кордоні самоліквідувався

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Льодовий затор на річці Уж у зоні українсько-словацького кордону самостійно ліквідувався о 12.00 6 лютого. Про це УНН повідомили у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.

Велетенський льодовий затор на українсько-словацькому кордоні самоліквідувався

Як повідомив УНН начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Чіпак, льодовий затор почав самоліквідовуватися, поки до місця затору доставляли техніку.

"Наразі увесь льодовий затор знаходиться на території Словаччини, його протяжність досягла 22 кілометрів. Однак для України він вже не несе ніякої загрози", - зазначив В. Чіпак.

Нагадаємо, що великий льодовий затор на річці Уж довжиною 5,65 кілометри утворився на кордоні України та Словаччини і загрожував підтопленням м. Ужгород та с. Сторожниця Ужгородського району. У зв’язку із тим, що початок затору знаходиться у Словаччині, українська сторона звернулася з проханням до сусідів ужити всіх можливих заходів для ліквідації цього затору.
За повідомленням голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, підривати льодовий затор було неможливо через близькість гідрологічного посту та житлових будинків. Тому водники вирішили звільняти русло річки від великих брил екскаваторами, які мають виліт стріли до 25 метрів. Роботи почалися вранці 6 лютого на території Словаччини.

Рівень води в Ужі на українській території знаходиться в межах норми, загрози підтоплень немає.

Як раніше повідомляв УНН, через велетенський льодовий затор на території Словаччини може затопити Ужгород.

Українські Національні Новини

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