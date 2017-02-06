Огромный ледовый затор на украинско-словацкой границе самоликвидировался
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ледовый затор на реке Уж в зоне украинско-словацкой границы самостоятельно ликвидировался в 12.00 6 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Как сообщил УНН начальник бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак, ледовый затор начал самоликвидироваться, пока к месту затора доставляли технику.
"Сейчас весь ледовый затор находится на территории Словакии, его протяженность достигла 22 километров. Однако для Украины он уже не несет никакой угрозы", - отметил В.Чипак.
Напомним, что большой ледовый затор на реке Уж длиной 5,65 километра образовался на границе Украины и Словакии и угрожал подтоплением г. Ужгород и с. Сторожница Ужгородского района. В связи с тем, что начало затора находится в Словакии, украинская сторона обратилась с просьбой к соседям принять все возможные меры для ликвидации этого затора.
По сообщению председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, взрывать ледовый затор было невозможно из-за близости гидрологического поста и жилых домов. Поэтому водники решили освобождать русло реки от больших глыб экскаваторами, которые имеют вылет стрелы до 25 метров. Работы начались утром 6 февраля на территории Словакии.
Уровень воды в Уже на украинской территории находится в пределах нормы, угрозы подтоплений нет.
Как ранее сообщал УНН, через огромный ледовый затор на территории Словакии может затопить Ужгород .