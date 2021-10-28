Вдихнути життя: як влада знову допустила нестачу кисню для пацієнтів хворих на Covid-19

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Незважаючи на те, що все літо уряд та Міністерство охорони здоров'я України запевняли про активну підготовку до осінньої хвилі коронавірусної інфекції, і що всім необхідним лікарні будуть забезпечені, реальність показує протилежне. Останні кілька днів ковідні відділення лікарень по всій країні заявляють про дефіцит запасів кисню для тяжкохворих, без якого смертність зростатиме в геометричній прогресії. УНН розбирався, чому на другому році пандемії влада не може налагодити безперебійне постачання кисню, тим самим рятуючи життя своїм громадянам.

Дефіцит та нові жертви

Сьогодні в Україні 35 підприємств, які виробляють кисень. З них, 23 медичні та 12 технічні. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ще з літа на прохання МОЗ усі виробники "збільшили масштаби та наповнили резерви". Однак останні кілька днів показують реальну підготовку: у середньому по країні заповненість лікарень становить на 68%, кисню або вистачає на кілька днів, або зовсім не вистачає і доводиться екстрено евакуювати людей до інших медзакладів. Головлікарі місцевих лікарень кажуть, що готові закуповувати кисень, але виробники не можуть забезпечити необхідних обсягів.

У міністерстві стверджують, що остання закупівля кисню в Польщі була запланована, оскільки два найбільші в країні заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, попередили перед тим, як зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще на одному заводі сталася поломка, яку зараз усунуто.

У спілкуванні з УНН лікарі вказують, що дефіцит кисню був прогнозованим і без припинення заводів, оскільки кількість інфікованих у рази більша порівняно з минулим роком, а ковід переносять вони у тяжчій формі. Тому слідом за вже проблемними регіонами безвихідно додадуться нові, а уряд упустив момент, щоб не допустити подібного.

“У нас зараз є кисень, але це скоріше виняток. Минулого тижня його не було, мені довелося привселюдно кричати про це. А що зараз? Миколаїв, Одеса, Львів там – це системна проблема. Нам Запорізький завод дав кисень як благодійність, тоді як деякі заводи не можуть ціну скласти на кисень, такий дисонанс у країні. Учора нам вони відвантажили 20 тонн кисню, також ми ділимося із сусідніми містами, от відвантажили Південноукраїнську у них теж критична ситуація, і так по всій області”, - розповідає головний лікар ковідного шпиталю у місті Вознесенськ Миколаївської області Володимир Красеха.

За його словами, кожна лікарня укладає контракт із постачальником і закуповує кисень сама за спрощеною системою. Кисень доставляє дистриб'ютор.

“Чому найбільші заводи зупинилися на регламентні роботи, це питання міністерського рівня. У лікарнях гроші є на закупівлю, ми витрачаємо сотні тисяч гривень на місяць на закупівлю, але її фізично неможливо закупити у потрібному обсязі зараз, немає необхідних обсягів. Рівно рік тому була така сама ситуація. Нам надіслали листа, що завод відмовляє в необхідних обсягах, мовляв, шукайте іншого постачальника. А це знущання, бо іншого постачальника на Півдні країни немає. Зі Львова одну тонну нам не привозитимуть. По Україні є тільки 20 тонні машини", - пояснює УНН Володимир Красеха.

Контроль за виробництвом, розповсюдженням та зберіганням медичного кисню здійснює окремий державний орган, підпорядкований Кабміну – Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Prozorro показує, що тендерна ціна на тонну медичного кисню варіюється від 10 до 16 тисяч гривень, а газоподібний - від 300 гривень за балон. Одному пацієнтові такого балона вистачає приблизно дві хвилини. За даними МОЗ, необхідність у кисні по всій країні на день - 344 тонни.

Постачальники кисню кажуть, що працюють на повну потужність та вказують на обмежену здатність виробляти більше.

“Більше дати, стрибнути вище голови, ми не можемо – ось у чому проблема. В Україні зупинилися два заводи, які давали кисень на ринок, вони не працюють зараз. Це не проблема окремого регіону, а проблема усієї України. Влітку кисень майже не використовувався. Потреба в кисні зараз зросла в рази, потужностей, щоб виробляти її в Україні, не вистачає”, - розповідає Ігор Кучерук, представник компанії “Кріогенсервіс”.

На момент публікації в Україні зафіксовано 26 071 нових випадків захворювання за добу, з них понад 5 000 пацієнтів було госпіталізовано. Додає обсяги споживання кисню штам "Дельта", він діє настільки агресивно, що споживання кисню на одного пацієнта зросло щонайменше вдвічі, ніж під час весняного спалаху. Якщо раніше в середньому споживалося 19 літрів на пацієнта, то зараз до 40.

“Зараз нам потрібно близько 1 тонни на день кисню, тож 240 тонн кисню з Польщі це смішно. Лише Миколаївська область споживає близько 20 тонн на день, тобто одна область на тиждень щонайменше 140 тонн. Комунікації нормальної з урядом немає, нас запевняють, що все гаразд. Але я як головлікар, який бачить реальну ситуацію, кажу, що не все добре”, - каже головлікар ковидного госпіталю в Миколаївській області.

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух, який відвідав обласну інфекційну клінічну лікарню, каже, що ситуація із завантаженістю дуже складна. У реанімації, розрахованій на шість місць, 13 хворих. Загалом зайнятість ліжок становить до 93%, більшість пацієнтів потребує кисневої терапії або перебуває під апаратами штучної вентиляції легень. Люди, які перебувають у тяжкому стані, здебільшого не вакциновані – зазначають лікарі. Те, що понад 95% пацієнтів у тяжкому стані не вакциновані підтверджують усі лікарі лікарень, з якими поспілкувався, і просять відзначати як важлива вакцинація населення.

В оперативне вирішення проблеми від влади медики не вірять, за їхніми словами, варто чекати на допомогу від волонтерів та бізнесу.

“Ми знову змушені витягувати ситуацію день за днем, а коли ситуація вкрай критична привселюдно закликати владу щось робити, або як торік Офіс президента. Електричні мережі на межі, зараз ми закуповуємо потужніші дизельні генератори, тому що навантаження зростає. Тільки зараз нам дали кошти – це півтора мільйона гривень, на закупівлю кисневих станцій. Їх ми маємо закупити до кінця року. До цього часу закінчиться друга хвиля, це все потрібне вже зараз. Чому не можна було це зробити влітку? Нормально підготуватися, закупити, отримати, на це все потрібен час. Всю цю ситуацію та ставлення до медиків важко коментувати”, - резюмує Красеха.