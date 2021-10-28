Вдохнуть жизнь: как власть снова допустила нехватку кислорода для пациентов больных на Covid-19

КИЕВ. 28 октября. УНН. Несмотря на то, что все лето правительство и Министерство здравоохранения Украины уверяли об активной подготовке к осенней волне коронавирусной инфекции, и что всем необходимым больницы будут обеспечены, реальность показывает обратное. Последние несколько дней ковидные отделения больниц по всей стране, заявляют о дефиците запасов кислорода для тяжелобольных, без которого смертность будет расти в геометрической прогрессии. УНН разбирался, почему на втором году пандемии власть не может наладить бесперебойные поставки кислорода, тем самым спасая жизнь своим гражданам.

Дефицит и новые жертвы

Сегодня в Украине 35 предприятий, которые производят кислород. Из них, 23 медицинский и 12 технический. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, еще с лета по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы". Однако последние несколько дней показывают реальную подготовку: в среднем по стране заполненость больниц составляет на 68%, кислорода либо хватает на несколько дней, либо совсем не хватает и приходятся экстренно эвакуировать людей в другие медучреждения. Главрачи местных больниц говорят, что готовы закупать кислород, но производители не могут обеспечить необходимые объемы.

В министерстве утверждают, что последняя закупка кислорода в Польше была запланированной, так как два крупнейших в стране завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, предупредили перед тем как остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще на одном заводе произошла поломка, которая сейчас устранена.

В общении с УНН врачи указывают, что дефицит кислорода был прогнозируемым и без приостановки заводов, так как количество инфицированных в разы больше по сравнению с прошлым годом, а ковид переносят они в более тяжелой форме. Поэтому вслед за уже проблемными регионами безысходно добавятся новые, а правительство упустило момент, чтобы не допустить подобного.

“У нас сейчас есть кислород, но это скорее исключение. На прошлой неделе его не было, мне пришлось публично кричать об этом. А что сейчас? Николаев, Одесса, Львов там это системная проблема. Нам Запорожский завод, дал кислород как благотворительность, в то время как некоторые заводы не могут цену сложить на кислород, такой диссонанс в стране. Вчера нам они отгрузили 20 тонн кислорода, также мы делимся с соседними городами, вот отгрузили Южноукраинску у них тоже критическая ситуация, и так по всей области”, - рассказывает главный врач Ковидного госпиталя в городе Вознесенск Николаевской области Владимир Красеха.

По его словам, каждая больница заключает контракт с поставщиком и закупает кислород сама по упрощенной системе. Кислород доставляет дистрибьютор.

“Почему самые крупные заводы остановились на регламентные работы это вопрос министерского уровня. В больницах деньги есть на закупку, мы тратим сотни тысяч гривен в месяц на закупку, но его физически невозможно закупить в нужном объеме сейчас, нет необходимых объемов. Ровно год назад была точно такая же ситуация. Нам прислали письмо, что завод отказывает в необходимых объемах, мол ищите другого поставщика. А это издевательство, потому что другого поставщика на Юге страны нет. Со Львова одну тонну нам не будут привозить. По Украине есть только 20 тонные машины”, - поясняет УНН Владимир Красеха.

Контроль за производством, распространением и хранением медицинского кислорода осуществляет отдельный государственный орган, подчиненный Кабмину – Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Prozorro показывает, что тендерная цена тонны медицинского кислорода варьируется от 10 до 16 тысяч гривен, а газообразный - от 300 гривен за баллон. Одному пациенту такого баллона хватает приблизительно на две минуты. По данным Минздрава необходимость в кислороде по всей стране в день - 344 тонны.

Поставщики кислорода говорят, что работают на полную мощность и указывают на ограниченную способность производить больше.

“Больше дать, прыгнуть выше головы, мы не можем - вот в чем проблема. В Украине остановились два завода, которые давали кислород на рынок, они не работают сейчас. Это не проблема отдельного региона, а проблема всей Украины. Летом кислород почти не использовался. Потребность в кислороде сейчас выросла в разы, мощностей, чтобы производить его в Украине, не хватает”, - рассказывает Игорь Кучерук, представитель компании “Криогенсервис”.

На момент публикации в Украине зафиксировано 26 071

новых случаев заболевания за сутки, из них более 5 000 пациентов были госпитализированы. Добавляет объемы потребления кислорода штамм "Дельта", он действует настолько агрессивно, что потребление кислорода на одного пациента выросло по меньшей мере в два раз, чем во время весенней вспышки. Если раньше в среднем потреблялось 19 литров на пациента, то сейчас уже до 40.

“Сейчас нам нужно около 1 тонны в день кислорода, поэтому 240 тонн кислорода с Польши это смешно. Только Николаевская область потребляет около 20 тонн в день, то есть одна область в неделю минимум 140 тонн. Коммуникации нормальной с правительством нет, нас уверяют, что все хорошо. Но я как главрач, который видит реальную ситуацию говорю, что не все хорошо”, - говорит главврач ковидного госпиталя в Николаевской области.

Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, который посетил областную инфекционную клиническую больницу, говорит, что ситуация с загруженностью очень сложная. В реанимации, рассчитанной на шесть мест, находится 13 больных. В целом занятость коек составляет до 93%, большинство пациентов нуждается в кислородной терапии или находится под аппаратами искусственной вентиляции легких. Люди, которые находятся в тяжелом состоянии, в большинстве своем не вакцинированы – отмечают врачи. То, что более 95% пациентов в тяжелом состоянии не вакцинированы подтверждают все врачи больниц, с которыми пообщался УНН, и просят отмечать как важна вакцинация населения.

В оперативное решение проблемы от власти медики не верят, по их словам, стоит ждать помощи от волонтеров и бизнеса.

“Мы снова вынуждены вытягивать ситуацию день за днем, а когда ситуация крайне критическая публично призывать власть что-то делать, или как в прошлом году Офис президента. Электрические сети на грани, сейчас мы закупаем более мощные дизельные генераторы, потому что нагрузка растет. Только сейчас нам дали средства - это полтора миллиона гривен, на закупку кислородных станций. Их мы должны закупить до конца года. До этого времени закончится вторая волна, это все нужно уже сейчас. Почему нельзя было это сделать летом? Нормально подготовиться, закупить, получить, на это же все нужно время. Всю эту ситуацию и отношение к медикам сложно комментировать”, - резюмирует Красеха.