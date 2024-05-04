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Вдень росіяни завдали ракетного удару по Одеському району: поранено три людини

Вдень росіяни завдали ракетного удару по Одеському району: поранено три людини

Київ • УНН

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Три людини були поранені та пошкоджена цивільна інфраструктура в результаті російського ракетного удару по Одеському району, відповідні служби працюють на місці події.

Внаслідок ракетного удару по Одещині є три поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджена цивільна інфраструктура, на місці працюють відповідні служби. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога,

- написав Кіпер

Деталі

Він також додав, що пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби.Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

Нагадаємо

Внаслідок нещодавніх російських атак на Одесу з 29 квітня по 1 травня 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 з них у важкому стані, в тому числі 4-річна дівчинка.

Ірина Колеснік

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