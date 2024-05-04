Вдень росіяни завдали ракетного удару по Одеському району: поранено три людини
Київ • УНН
Три людини були поранені та пошкоджена цивільна інфраструктура в результаті російського ракетного удару по Одеському району, відповідні служби працюють на місці події.
Внаслідок ракетного удару по Одещині є три поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджена цивільна інфраструктура, на місці працюють відповідні служби. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога,
Деталі
Він також додав, що пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби.Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.
Нагадаємо
Внаслідок нещодавніх російських атак на Одесу з 29 квітня по 1 травня 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 з них у важкому стані, в тому числі 4-річна дівчинка.