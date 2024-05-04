Днем россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: ранены три человека

В результате ракетного удара по Одесской области есть три раненых. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Повреждена гражданская инфраструктура, на месте работают соответствующие службы. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал Кипер

Детали

Он также добавил, что повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

Напомним

В результате недавних российских атак на Одессу с 29 апреля по 1 мая 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 из них в тяжелом состоянии, в том числе 4-летняя девочка.