Вчені виявили в ДНК Оззі Осборна генетичну мутацію

За словами вченого Біллі Саллівана з медичної школи при Університеті Індіани, виявлена у 70-річного співака мутація підвищує захисні сили організму і робить його несприйнятливим до різних стимулюючих речовин.

Як зазначає видання, зараз видавництво National Geographic готує до друку книгу з результатами дослідження впливу мутацій ДНК на поведінку і здоров'я людини. У ній буде в тому числі описаний приклад генних змін, знайдених у Осборна, який ніколи не приховував, що зловживав наркотиками і алкоголем протягом більшої частини свого життя.

Оззі Осборн (справжнє ім'я Джон Майкл Осборн) є одним із засновників рок-групи Black Sabbath, створеної в Бірмінгемі в 1968 році. Колектив, який має у своїй скарбничці дві премії Grammy, продав понад 70 млн копій альбомів по всьому світу. У 2017 році музиканти оголосили про завершення спільної роботи.

Нагадаємо, Оззі Осборн був госпіталізований після скасування концерту.