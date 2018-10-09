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"Оззі" Осборн госпіталізований після скасування концерту

"Оззі" Осборн госпіталізований після скасування концерту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Культовий британський рок-співак “Оззі” Осборн (Справжнє ім’я — Джон Майкл Осборн) був госпіталізований через інфекцію, яка вразила його руку. Музиканту була проведена операція після скасування концерту в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, 6 жовтня 2018 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на блог виконавця в Instagram.

За словами його дружини Шерон, 6 жовтня він порізав великий палець на руці, а потім вдарився рукою об двері, після чого його великий і середній пальці стали набрякати. Вона уточнила, що невелике ушкодження призвело двом інфекцій, що вразила руку музиканта. У зв’язку з цим Озборну зробили операцію.

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“Осборн проведе кілька днів у лос-анджелеської лікарні Cedars-Sinai, де за ним доглянуть лікарі”, — йдеться в публікації.

Уточнюється, що пошкодження руки виявилися складніше, ніж здавалося спочатку. У зв’язку зі станом співака деякі його концерти були скасовані, але він пообіцяв виступити після одужання.

Повідомляється, що перерваний через інфекцію тур продовжиться 9 жовтня в нормальному режимі, а скасований концерт переноситься на 16 жовтня. На наступний день після операції в Instagram Оззі з’явився його знімок із лікарняної палати, де музикант поглинає морозиво.

“Відчуваю себе краще після операції. Морозиво допомагає”, — написав Осборн.

У даний момент артист перебуває в розпалі свого фінального світового туру під назвою No More Tours 2, який триватиме до 2020 року. При цьому Оззі неодноразово підкреслював, що не має наміру припиняти концертну діяльність і після завершення гастролей буде продовжувати виступати. Раніше він також повідомив, що незадоволений останнім спільним туром із Black Sabbath.

Як раніше інформував УНН, у Сан-Франциско у віці 76 років помер американський музикант, гітарист, засновник і один із провідних вокалістів культової рок-гурту епохи хіпі Jefferson Airplane Марті Балін.

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