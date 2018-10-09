"Оззи" Осборн госпитализирован после отмены концерта

КИЕВ. 10 октября. УНН. Культовый британский рок-певец “Оззи” Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) был госпитализирован из-за инфекции, которая поразила его руку. Музыканту была проведена операция после отмены концерта в Маунтин-Вью, Калифорния, 6 октября 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на блог исполнителя в Instagram.