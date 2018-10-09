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"Оззи" Осборн госпитализирован после отмены концерта

"Оззи" Осборн госпитализирован после отмены концерта

Киев  •  УНН

 • 13182 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Культовый британский рок-певец “Оззи” Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) был госпитализирован из-за инфекции, которая поразила его руку. Музыканту была проведена операция после отмены концерта в Маунтин-Вью, Калифорния, 6 октября 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на блог исполнителя в Instagram.

По словам его супруги Шэрон, 6 октября он порезал большой палец на руке, а потом ударился рукой о дверь, после чего его большой и средний пальцы стали отекать. Она уточнила, что небольшое повреждение привело двум инфекциям, поразившим руку музыканта. В связи с этим Озборну сделали операцию.

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“Осборн проведет несколько дней в лос-анджелесской больнице Cedars-Sinai, где за ним присмотрят врачи”, — говорится в публикации.

Уточняется, что повреждения руки оказались сложнее, чем казалось сначала. В связи с состоянием певца некоторые его концерты были отменены, но он пообещал выступить после выздоровления.

Сообщается, что прерванный из-за инфекции тур продолжится 9 октября в нормальном режиме, а отменённый концерт переносится на 16 октября. На следующий день после операции в инстаграме Оззи появился его снимок из больничной палаты, где музыкант поглощает мороженое.

“Чувствую себя лучше после операции. Мороженое помогает”, — написал Осборн.

В данный момент артист находится в разгаре своего финального мирового тура под названием No More Tours 2, который продлится до 2020 года. При этом Оззи неоднократно подчёркивал, что не намерен прекращать концертную деятельность и после завершения гастролей будет продолжать выступать. Ранее он также сообщил, что недоволен последним совместным туром с Black Sabbath.

Как ранее информировал УНН, в Сан-Франциско в возрасте 76 лет умер американский музыкант, гитарист, основатель и один из ведущих вокалистов культовой рок-группы эпохи хиппи Jefferson Airplane Марти Балин.

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