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Вчені: ШІ ефективний для раннього виявлення церебрального паралічу

Вчені: ШІ ефективний для раннього виявлення церебрального паралічу

Київ • УНН

 • 942653 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Університет Джидди вивчає можливість раннього прогнозування церебрального паралічу у немовлят із гіпоксією під час народження шляхом аналізу сигналів мозку та використання алгоритмів машинного навчання ШІ. Про це пише Arab News, передає УНН. Сучасна медицина вже використовує неврологічні тести для діагностики церебрального паралічу після появи перших симптомів у дитини.

Деталі

У ході дослідження було розраховано набір показників, що відображають складність сигналів та вимірюють функціональну зв'язність мозку.

Результати аналізу показали загальні відхилення електроенцефалограми або ЕЕГ у немовлят із церебральним паралічем порівняно з їхніми здоровими однолітками.

Крім того, заходи були включені до набору алгоритмів машинного навчання ШІ (штучний інтелект), які перевіряли здатність запропонованої моделі класифікувати групу з 26 немовлят. У шести з них симптоми церебрального паралічу виявилися у віці двох років за даними неврологічних тестів, а у решти 20 розлад не розвинувся.

Дослідження показало, що виміряні характеристики функції мозку дозволяють успішно розрізняти дві групи немовлят, що потенційно вказує на майбутнє використання ШІ в клінічних цілях як біомаркер для виявлення церебрального паралічу.

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