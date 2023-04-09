Ученые: ИИ эффективен для раннего выявления церебрального паралича

Детали

В ходе исследования был рассчитан набор показателей, отражающих сложность сигналов и измеряющих функциональную связность мозга.

Результаты анализа показали общие отклонения электроэнцефалограммы или ЭЭГ у младенцев с церебральным параличом по сравнению с их здоровыми сверстниками.

Кроме того, мероприятия были включены в набор алгоритмов машинного обучения ИИ (искусственный интеллект), которые проверяли способность предложенной модели классифицировать группу из 26 младенцев. У шести из них симптомы церебрального паралича обнаружились в возрасте двух лет по данным неврологических тестов, а у остальных 20 расстройство не развилось.

Исследование показало, что измеренные характеристики функции мозга позволяют успешно различать две группы младенцев, что потенциально указывает на будущее использование ИИ в клинических целях в качестве биомаркера для выявления церебрального паралича.

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