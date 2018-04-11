Вчені назвали новий фактор довголіття

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Маючи комплексний статистичний аналіз тривалості життя декількох поколінь людей, група європейських вчених прийшла до сенсаційного висновку, що тривалість життя людини залежить від активності на Сонці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sivtelegram.

Фахівці пояснили, що Сонце виділяє значно більшу кількість плазми в своїй найбільш активній фазі, що призводить до того, що сонячні вітри в набагато більшій кількості "обдувають" Землю і інші планети. Через те, що на озоновий шар сонячні вітри створюють досить активний вплив, діючи навіть на магнітне поле Землі, земна біосфера також відчуває вплив подібного посиленого випромінювання від Сонця. Вчені з'ясували, що середня тривалість життя людини на Землі зменшується в середньому на п'ять років у ті періоди, коли Сонце знаходиться в найбільш активній фазі.

За словами експертів, в даний момент середня тривалість життя землян повинна бути збільшена приблизно на п'ять років, так як Сонце знаходиться в періоді низьку активність.

Як повідомляв УНН, уряд України схвалив Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року. 

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