Ученые назвали новый фактор долголетия

Специалисты объяснили, что Солнце выделяет значительно большее количество плазмы в своей наиболее активной фазе, что приводит к тому, что солнечные ветры в гораздо большем количестве "обдувают" Землю и другие планеты. Так как на озоновый слой солнечные ветры создают достаточно активное воздействие, действуя даже на магнитное поле Земли, земная биосфера также испытывает влияние подобного усиленного излучения от Солнца. Ученые выяснили, что средняя продолжительность жизни человека на Земле уменьшается в среднем на пять лет в те периоды, когда Солнце находится в наиболее активной фазе.

По словам экспертов, в данный момент средняя продолжительность жизни землян должна быть увеличена примерно на пять лет, так как Солнце находится в периоде низкой активности.

Как сообщал УНН, правительство Украины одобрило Стратегию государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.